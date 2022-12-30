Akit yazdı... Niğde’deki LGBTİ paçavraları kalktı

DURSUN SUNA NİĞDE

Gazetemizin ‘Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası’ başlığıyla gündeme getirdiği haberini ihbar kabul eden Niğde Belediyesi, Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığına geçit vermedi. Başkan Emrah Özdemir’in talimatıyla harekete geçen belediye çalışanları, Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği arasında kalan alana asılan ve üzerinde eşcinsel sapkınların paçavralarını andıran renkli şemsiyeleri apar topar kaldırarak büyük bir ayıba son verdi. Binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü 3 okul ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hüdavent Hatun türbesi arasındaki alanda bulunan ve eşcinsel sapkınların reklamını yapan şemsiyelerin kaldırılması kamuoyunda takdirle karşılandı.