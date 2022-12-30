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Gündem Akit yazdı... Niğde’deki LGBTİ paçavraları kalktı
Gündem

Akit yazdı... Niğde’deki LGBTİ paçavraları kalktı

Gazetemizin 28 Aralık’ta ‘Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası’ başlığıyla gündeme getirdiği haberini ihbar kabul eden Niğde Belediyesi, Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği arasında kalan alana asılan LGBT renkleriyle donatılmış şemsiyeleri kaldırarak büyük ayıba son verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 10:00:00 -
Akit yazdı... Niğde’deki LGBTİ paçavraları kalktı

DURSUN SUNA  NİĞDE

Gazetemizin ‘Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası’ başlığıyla gündeme getirdiği haberini ihbar kabul eden Niğde Belediyesi, Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığına geçit vermedi. Başkan Emrah Özdemir’in talimatıyla harekete geçen belediye çalışanları, Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği arasında kalan alana asılan ve üzerinde eşcinsel sapkınların paçavralarını andıran renkli şemsiyeleri apar topar kaldırarak büyük bir ayıba son verdi. Binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü 3 okul ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hüdavent Hatun türbesi arasındaki alanda bulunan ve eşcinsel sapkınların reklamını yapan şemsiyelerin kaldırılması kamuoyunda takdirle karşılandı.

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