Akit yazdı, MEB harekete geçti

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İslam dininin en temel kaidelerini hedef alan açıklamalar yapan, ateistlerin Müslümanlardan daha üstün olduğunu söyleyecek kadar zıvanadan çıkan, Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren ifadeler kullanan, öğretmen olması nedeniyle gencecik beyinleri zehirleyen Cemil Kılıç görevinden uzaklaştırıldı. Akit’in gündeme getirdiği, İslam adına ifsad faaliyetleri yürüttüğünü ifşa ettiği ve gün geçtikçe zıvanadan çıkan açıklamalar yaptığına dikkat çektiği Kılıç’a Milli Eğitim Bakanlığı dur dedi. Hali hazırda Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Kılıç, görevden el çektirildiğini açıkladı.

Duygu sömürüsü yaptı

Sosyal medya hesabından açığa alındığını duyuran Kılıç, duygu sömürüsü yapmaktan da geri durmadı. Daha önceki paylaşımlarında, alkolün değil, sarhoş olmanın haram olduğunu iddia eden Kılıç, şimdi ise alkol kullanmadığını açıklayıp, ibadetlerini yapmaktan geri durmadığını ilan etti. Kılıç’ın görevden el çektirilmesi sonrası, Evrensel, Cumhuriyet ve Sözcü gibi sol medyanın ayağa kalkması dikkat çekti.