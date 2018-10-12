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Akit yazdı, engeller kalktı

Önceki gün gazetemizde yayımlanan “Engelliye engelli yol” başlıklı haberimizin ardından harekete geçen CHP’li Marmaris Belediyesi, engelli yoluna yapılmış kanalı alelacele kapattı. Söz konusu skandalı itiraf eden CHP’li belediye, yaz sezonunun bitmesiyle plaja talep olmadığını belirterek, yağmur kanalının su taşkını yaşanmaması için açıldığını öne sürdü.

12 Ekim 2018 Cuma 12:01
Akit yazdı, engeller kalktı

 Haber Merkezi  Marmaris Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik yaptığı “Engelsiz Plajı” isimli projesini eleştirmemiz üzerine CHP’li Marmaris Belediyesi, engelli yoluna yapılmış kanalı alelacele kapattı. Konuyla ilgili tuhaf bir açıklama da yapmayı ihmal etmeyen Marmaris Belediyesi, Engelsiz Plaj’a mevsimsel gerekçelerden ötürü talebin olmadığı belirterek, olası su taşkınlarına karşın yağmur kanalının üstünün açıldığı iddia etti.

Yapılan faaliyetleri “örnek” olarak niteleyen CHP’li Marmaris Belediyesi, gazetemizde yayımlanan “Engelliye engelli yol”başlıklı habere ilişkin itirafta bulundu. Engelsiz Plajın son 2 yıldır yaz ayları boyunca engelli vatandaşlar tarafından kullanıldığını belirten CHP’li belediye, yağışların başlamasıyla birlikte talep olmadığını ifade etti. Plaj kabinin dibine yapılan kanalın dere yatağına dönüşmesinden bahseden Marmaris Belediyesi, “Geçtiğimiz hafta başında yapılan kasırga uyarısı ve yaz sezonunun da sona yaklaşması nedeniyle yaz aylarında üstü kapatılan yağmur suyu kanalı su taşkınlarının yaşanmaması için özellikle açılmıştır” dedi. Haberimizin yayımlanmasından kısa bir süre sonra Marmaris Belediyesi’nin engelli yoluna yapılmış kanalı alelacele kapattığı bildirildi.

CHP engelliye engelli yol yaptı

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 12:01
  1. CHP’li Marmaris Belediyesi

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