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Gündem Akit yazdı Bakanlık mazluma el uzattı
Gündem

Akit yazdı Bakanlık mazluma el uzattı

Akit’in haberleri bir muhacirin daha yüzünü güldürdü. Antalya’da yaşayan iki çocuk annesi Rus ve Tatar anne-babanın kızı Dina Kirilova’nın mağduriyetiyle ilgili yaptığımız haberin ardından harekete geçildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:30:00 -
Akit yazdı Bakanlık mazluma el uzattı

 Yavuz Selim  İstanbul 

Sonradan İslam’ı seçerek dinimize katılan ve Türkiye’ye sığınan Dina Kirilova’nın koronavirüse yakalandığı, daha sonra ağır beyin-damar hastalığı geçirdiği ve yüksek masraflar nedeniyle tedavisinin tamamlanamadığı gündeme gelmişti.

Gazetemiz Akit 26 Temmuz 2021’deki “Muhacir Kirilova Bakan Koca’dan yardım bekliyor” başlıklı haberiyle kamuoyuna taşınan mağduriyet, Sağlık Bakanlığı ile Aile Bakanlığı koordinasyonunda giderildi. Hastanedeki 42 günlük tedavi süreci tamamlanan Kirilova’nın fizik tedavisi Sağlık Bakanlığı gözetiminde evde devam edecek.

Çocuklara da himaye

Fizik tedavi süreci evde devam eden Kirilova, Sağlık Bakanlığı gözetimine alındı. Kirilova’nın bakıma muhtaç iki çocuğu ise tedavi süreci tamamlana kadar Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından himaye edildi. 5 yaşındaki Asma ve 8 yaşındaki Ensar, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürlüğü’ne bağlı bir eve yerleştirildi.


Yeni Akit Gazetesi

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