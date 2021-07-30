Akit yazdı Bakanlık mazluma el uzattı

Yavuz Selim İstanbul

Sonradan İslam’ı seçerek dinimize katılan ve Türkiye’ye sığınan Dina Kirilova’nın koronavirüse yakalandığı, daha sonra ağır beyin-damar hastalığı geçirdiği ve yüksek masraflar nedeniyle tedavisinin tamamlanamadığı gündeme gelmişti.

Gazetemiz Akit 26 Temmuz 2021’deki “Muhacir Kirilova Bakan Koca’dan yardım bekliyor” başlıklı haberiyle kamuoyuna taşınan mağduriyet, Sağlık Bakanlığı ile Aile Bakanlığı koordinasyonunda giderildi. Hastanedeki 42 günlük tedavi süreci tamamlanan Kirilova’nın fizik tedavisi Sağlık Bakanlığı gözetiminde evde devam edecek.

Çocuklara da himaye

Fizik tedavi süreci evde devam eden Kirilova, Sağlık Bakanlığı gözetimine alındı. Kirilova’nın bakıma muhtaç iki çocuğu ise tedavi süreci tamamlana kadar Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından himaye edildi. 5 yaşındaki Asma ve 8 yaşındaki Ensar, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürlüğü’ne bağlı bir eve yerleştirildi.



