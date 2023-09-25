Akit TV'nin futbol klasiği Orta Saha'da canlı yayın sürprizi!
Her pazar 22.30'ta AKİT TV'de Özhan Yıldız'ın sunumuyla ekranlara gelen Orta Saha'da bir ilk yaşandı.
Her pazar 22.30'ta AKİT TV'de Özhan Yıldız'ın sunumuyla ekranlara gelen Orta Saha'da bir ilk yaşandı.
Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Metin Uzun, Ferhan Tezcan ve Cem Çetin'in konuk olarak katıldığı Akit TV'nin futbol klasiği Orta Saha'da canlı yayın sürprizi yaşandı. Canlı yayın esnasında konukların arasına gelen ve bardaktan su içen kedi şaşkınlıkla izlendi.
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