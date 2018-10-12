Akit TV'de sert "ABD'li casus papaz Brunson" tepkisi! "Adalet değil dolar imparatorları kazandı"

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, ABD'li casus papaz Brunson'ın serbest bıraklmasına tepki göstererek "Adalet değil dolar imparatorları kazandı. Suçluysa neden bırakıldı, suçsuzsa neden tutuklandı. Mahkeme dünden beri tesir altında bırakılarak sürekli yönlendirildi" şeklinde tepkilerde bulundu.