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Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Abdullah İmamoğlu
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Abdullah İmamoğlu

Yeniakit Publisher
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Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Abdullah İmamoğlu

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta İlahiyatçı - Yazar Abdullah İmamoğlu konuk olacak.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, İlahiyatçı-Yazar Abdullah İmamoğlu konuk olacak. 

Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına eleştirisi sebebiyle hakkında yakalama ve arama kararı çıkarılan Abdullah İmamoğlu, bu duruma ne diyor? İslam dünyasındaki ayrılıkların temelinde ne var? Türkiye’de din-devlet ilişkileri niçin tartışılıyor? Gençliği tehdit eden meseleler neler? Akıl -vahiy ilişkisi, Selefilik, sufizm, Tarikatlar, Mesih ve gaybı bilme…

Bunlar ve daha fazlasını Muharrem Coşkun soracak, Abdullah İmamoğlu cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=bqQ86zWjZ2M

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

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