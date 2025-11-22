  • İSTANBUL
Gündem Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok
Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok

Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok

Amedspor yöneticisi Laleş Ertuğrul Uysal, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına sert tepki göstererek partisinden ayrıldığını duyurdu. Kararın yanlış olduğunu savunan Uysal, istifasının gerekçesini kamuoyuna duyurdu.

Uysal, kararını resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Uysal, paylaşımında “CHP’nin İmralı’ya gidecek komisyona üye vermeyeceğini açıklamasının, kendisi için bir eşik olduğunu” vurguladı.

Uysal açıklamasında şu ifadelere yer verdi. “Bugün CHP’nin İmralı’ya gidecek komisyona üye vermeyeceğini açıklaması, benim için sadece güncel bir politik tavır değil; belleğimin, tarihimin ve kimliğimin en hassas noktalarına dokunan bir kırılma anıdır.

Bu karar, Türkiye’nin en temel meselesi olan Kürt meselesinin hâlâ cesaretten, hakikatten ve demokratik sorumluluktan kaçılarak ele alındığını bir kez daha gösterdi.

“KINIYORUM VE İSTİFA EDİYORUM”

Her kriz anında, Kürtlerin hayatını doğrudan ilgilendiren meselelerde yeniden sessizliğe, belirsizliğe ve kaçınmaya sığınılmasını artık kabul etmiyorum.

CHP’nin bu tutumu benim için bir eşiktir. Bu eşik sadece bir kararın değil, bir siyasi kültürün aynasıdır.

Kimliğimi, acılarımı, hak taleplerimi, barış arzumun ciddiyetini bir politik hesap uğruna ertelemeyi reddediyorum.

Bu karar benim için bir kopuş değil; daha onurlu, daha tutarlı ve daha açık bir duruşun başlangıcıdır.

Kürt sorununun çözümünde başat aktör olan Sayın Öcalan ile müzakere yürütülmesi, feraset sahibi bütün politik eğilimlerin çabası olmalıdır.

CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını kınıyorum ve CHP’den istifa ediyorum.”

Yorumlar

misafir

gelde gülme, chppkk diyenler neler yazıyor, nerden nereye. Allah sizleri ıslah etsin.

bakalım bu sahıs nereli

MUŞLU İŞ İNSANI kürt LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL, AMEDSPOR YÖNETİM KURULU’NA SEÇİLDİ
