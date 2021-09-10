Akit TV yeni yayın dönemine bomba gibi başlıyor! Nuri Karahasanoğlu: Sürpriz isimler var

Milletin kanalı Akit TV, yeni dönemde yayın yelpazesini genişletiyor.

Akit TV 13 Eylül'den itibaren Haberden ekonomiye, spordan sağlığa, siyasetten, tarihe birçok konuda dopdolu bir ekran sunacak.

Akit TV'de gün boyu saat başı haberle Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutacak.

Yeni dönemde siyaset, tarih ekonomi, spor ve sağlık programları da ekranlarda olacak.

Akit TV yönetim kurulu başkanı Nuri Karahasanoğlu da Akit TV'nin yeni yayın dönemini anlattı... İlkelerimizden hiç taviz vermedik vermeyeceğiz dedi.

Karahasanoğlu ‘Milletçe izliyoruz’ sloganı ile yayın hayatına başlayan Akit TV’nin bugün 6 yılı geride bıraktığını vurguladı.

‘Bizi biz yapan değerlerden taviz vermedik’

Karahasanoğlu “Tabii ki her geçen gün daha iyiye daha güzele yayıncılık noktasında önemli bir ivme kazandık. Ekonomiden siyasete, spordan kültür sanata, aileden milli ve manevi sohbet programlarıyla kendi öz değerlerine önem veren bir yayıncılıkla bugünlere geldik elhamdülillah, bu noktada izleyicilerin Akit TV’ye göstermiş olduğu teveccüh çok önemli.

Bizi biz yapan değerlerden hiçbir zaman taviz vermedik. Bugünlere gelirken de ‘hak’ ve ‘hakikati’ gözeterek bir yayıncılık anlayışı içerisinde olduk. Bazılarının yaptığı gibi dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla içi boş habercilikten her zaman uzak durduk. Bu noktada da kadrolarımızla, ekibimizle bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşen bir kanal olma vasfını kazandık. Geçtiğimiz dönemlerde birçok ödüle de layık görüldük. Yapmış olduğumuz yayıncılıktan kaynaklanan bu ödüller onun bir karşılığıydı. İnşallah bundan sonra da yayıncılık noktasında tavizsiz hak ve hakikatten beri durmadan milletin istekleri doğrultusunda onların gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi olma noktasında tüm gücümüzle çalışacağız. Ben Akit TV’yi bu noktalara getiren kadrolarımıza teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize göstermiş oldukları destek ve güvenden dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Yeni yayın döneminde sürpriz isimler olacak’

15 Eylül’de başlayacak olan yeni yayın dönemlerinin sürpriz isimleri de barındırdığını dile getiren Karahasanoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Bu yayın döneminde bazı değişiklikler söz konusu olacak. Elbette bu değişiklik yayın politikası değişikliği değildir. Asla çizgilerimizden taviz vermeden yayın hayatına devam edeceğiz. Değişiklik sadece konsept ve sunum değişikliğidir. Burada bazı programlarımız yenileniyor. Bazı programlara ise yeni formatlar kazandırıyoruz. Sürpriz bazı isimlerle yayın hayatımız devam edecek. Ben size burada birkaç isim de bahsetmek istiyorum; önemli isimlerden Yusuf Kaplan, İhsan Şenocak, Mehmet Ali Bulut bu isimlerden sadece bazıları… Buna benzer bir çok isimlerle inşallah Akit TV yeni yayın döneminde çok daha güçlü olacak. Yeni dönemde görsellerimizle, sunumlarımızla, misyon ve vizyonumuzla izleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Ben şimdiden tüm izleyicilerimize iyi seyirler diliyorum. Ekibime de Cenab-ı Allah’ın yardımcı olmasını temenni ediyorum.