Akit TV spikeri haberleri maskeyle sundu
Akit TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Gün Başlıyor programını sunan Serkan Aksarı bugünkü yayınını maske takarak sundu.
Akit TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Gün Başlıyor programını sunan Serkan Aksarı bugünkü yayınını farkındalık oluşturması için maske takarak ekranlara çıktı.
"Farkındalık olması için maskeyle yaptık"
Aksarı, maske takmanın, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uymanın önemine dikkat çekti. Aksarı yaptığı açıklamada "Son dönemde artan vaka sayıları maske takmanın önemini dahada artırdı bizde bir farkındalık olsun diye anonslarımızı maske ile yaptık" dedi.