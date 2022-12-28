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Gündem Akit Medya'yı bastırıp taşkınlık çıkartan Eyüp Aksu'dan Oscar'lık performans! Sosyal medyaya kendisini rezil etti
Gündem

Akit Medya'yı bastırıp taşkınlık çıkartan Eyüp Aksu'dan Oscar'lık performans! Sosyal medyaya kendisini rezil etti

Bünyesindeki taksicileri Akit Medya Grubu'nun önüne getirerek taşkınlık çıkarttıran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu kameralara oynadı. Durdurduğu taksiciye sus işareti yaparak şov kasan Aksu sosyal medyada tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 09:08:00 - 2022-12-28 14:56:39

Show Haber televizyonunda röportaj yaptıran Akit Medya Grubu önünde taşkınlık çıkarttıran İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksicilerin hiçbir şekilde yolcu seçmediğini, kısa ve uzun mesafe gibi taleplerinin olmadığını göstermek isterken rezil oldu.

Bir süre taksi durduramayan Eyüp Aksu, çareyi taksinin önüne çıkıp yolunu kesmekte buldu. Yolunu kestiği taksiciye eliyle ‘sus’ işareti yaparken Show Haber kameralarına yakalandı. Röportaj sonunda ise yaptığı açıklamada, ‘utanmadan’ taksicilerle ilgili hiçbir problemin olmadığını belirtti.

Akit Medya binasını bastırıp taşkınlık çıkartmıştı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME toplantısında, toplu ulaşıma zam kararı alındı.

UKOME olağanüstü Aralık ayı toplantısını, beraberinde getirdiği 50 taksici ile Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nin önünde takip eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretine yapılan yüzde 40 zammın yetersiz olduğunu söyledi.

Aksu açıklamasında, "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı." ifadelerini kullanarak yanındaki taksicileri kışkırttı.

Toplantının tamamlanmasından sonra UKOME meclis üyeleri çıkarken taksiciler bağırmaya başladı. Eyüp Aksu'nun yanındaki taksicilerden birisi, "İnşallah evinizde huzur olmasın. Terbiyesiz ahlaksızlar. Bizi bitirdiniz lan. Böyle bir şey yok. Allah’ınız kitabınız varsa güzel olan bir şey yok." diye bağırdı.

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Yorumlar

Mustafa EROĞLU

TAKSİ ŞOFÖRÜ BAŞKANI TANIYOR,DURUR DURMAZ HEMEN "BAŞKANIM BUYUR " DİYE HİTAP EDİYOR. NASIL BİR ANLAŞMALI DENETİM, SANKİ MİLLET AHMAK.

Gültekin

Sayın Aksu, millet ile dalga mı geçiyorsunuz?, bari tepdili kıyafet giyseydiniz de samimiyetiniz belli olurdu.
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