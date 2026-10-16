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Akit Medya’da anma duası

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Akit Medya’da anma duası

Akit Medya Grubu binasında düzenlenen programda, ahirete irtihal eden akit hizmetkarları dualarla yâd edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hatim duası yapılarak tamamlandı.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Müslümanların yüz akı, gür sesi, halkın ve Hakk’ın savunucusu Akit, kurum bünyesinde yıllarca emek vermiş ve ahirete irtihal etmiş çalışanlarını unutmayarak büyük bir vefa örneği sergiledi. Geçmişten bugüne alın teri ve emekleriyle Akit ailesinin bir parçası olan merhum çalışanları ve kurumda görev yapanların yakınları için dua ve mevlid-i şerif programı düzenlendi. Manevi atmosferde gerçekleştirilen programda; başta Akit’in doğmasına vesile olan Ahmet Karahasanoğlu ve muhterem eşleri Hatice annemiz ile Akit Medya Grubu’nun banisi merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu olmak üzere, Nuri Karahasanoğlu’nun merhum eşi Ayşe Karahasanoğlu, Hasan Karakaya, Yavuz Bahadıroğlu, Abdurrahim Karakoç, Yalçın Turgut Balaban, Atilla Özdür, Yılmaz Yalçıner, Kadir Demirel, Akif Çamlı, Duran Kömürcü, Mustafa Miyasoğlu, Dr. Haluk Nurbaki, Mustafa Kışlacık ve Suat Güre gibi Akit camiasına emek vermiş isimler dualarla anıldı. Akit Medya Grubu’nun Genel Merkez binasında bulunan kurum mescidinde gereçekleştirilen anmaya; Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali İhsan Karahasanoğlu ile birim amirleri ve Akit Medya çalışanları katıldı. İkindi namazına müteakip gerçekleştirilen program, Nusret Reşber Hoca tarafından okunan dua ile son buldu.

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