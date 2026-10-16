UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu 18 maçla başladı. Temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında dün gece oynanan 18 başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yenmeyi başardı ve ilk haftada 3. sırada yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor: 2-4
Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka): 1-0
Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek): 2-1
Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2
Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya): 1-1
Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan): 1-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda): 2-1
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa): 1-2
Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra): 2-0
Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka): 1-1
Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya): 3-2
Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz): 3-0
Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0
Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre): 1-0
Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan): 2-0
Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1
Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-1