Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti

"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Soner Olgun'dan acı haber geldi.

Bir süredir kanserle mücadele eden Olgun, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. Olgun, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Fethiye'de tamamlayan Olgun, daha sonra Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Yükseköğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamlamıştır.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanınmıştır. Sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçı, birçok albüme imza atmış ve Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur.

Soner Olgun’a yaklaşık 2025’in ilkbaharında pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenilmişti. Sanatçı, tedavi sürecinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gördü. Olgun, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada tedavilerinin tamamlandığını ve doktorların takibinde olduğunu belirtmişti. O dönemde sağlık durumunun iyi olduğunu, müzik çalışmalarına ve sahne programlarına devam ettiğini söylemişti. Sanatçı “Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı” ifadelerini kullanmıştı.