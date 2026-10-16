300 haneli mahallede su yok!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Boyunlu (Boşat) Mahallesi sakinleri, yıllardır süren su sıkıntısı ve kanalizasyon altyapısının bulunmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

Silvan ilçesine bağlı Boyunlu (Boşat) Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, içme suyu yetersizliği ve kanalizasyon altyapısının bulunmaması nedeniyle yaşadıkları sorunları dile getirdi. Mahalle sakinleri, bazı evlere su ulaşırken çok sayıda hanenin susuz kaldığını, su ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılamak zorunda olduklarını belirtti.

Kendi imkânlarıyla temin ettikleri su için ciddi masraflar yaptıklarını dile getiren mahalle sakinleri dört tonluk bir su tankerine bin 500 TL ödediklerini ve bu suyun yalnızca 3-4 gün yettiğini belirterek yıllardır devam eden sorunun çözülmesini istiyor.

Kanalizasyon altyapısının bulunmamasının da özellikle yaz aylarında sinek ve benzeri sorunlara yol açtığını kaydeden vatandaşlar, su şebekesinin yenilenmesi, yeni su deposu yapılması ve kanalizasyon altyapısının oluşturulması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Bir yudum su evime ulaşmıyor"

Mahalle sakinlerinden Seyithan Çiçekli, dört yıldır su faturalarını düzenli olarak ödediğini ancak evine su ulaşmadığını söyledi. Köyün yarısından fazlasının aynı sorunu yaşadığını belirten Çiçekli, yalnızca 10-15 evin suyunun aktığını, diğer evlerin ise susuz kaldığını ifade etti.

Kanalizasyon eksikliğinin de ciddi sorunlara yol açtığını dile getiren Çiçekli, "Dört yıldır her ay su faturamı ödüyorum fakat bir yudum su evime ulaşmıyor. Köyün yarısından fazlasının evine su gitmiyor. Yalnızca 10-15 evin suyu akıyor, diğerlerinin akmıyor. Kanalizasyonumuz yok, yazın sineklerden kapı penceremizi açamıyoruz. İçeride çalıştırmak zorunda kaldığımız klimalar için bir dünya fatura ödüyoruz." dedi.

"5-6 yıldır suyu kendi paramla alıyorum"

Su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılamak zorunda kaldıklarını anlatan Fehmi Karadaş ise DİSKİ’ye defalarca başvurduklarını ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi.

Karadaş, "Belki şu ana kadar 20 kez DİSKİ'ye başvuru yaptık. Şu ana kadar yaptıkları tek şey, bir defaya mahsus tankerle su vermek oldu. Başka bir faydasını görmedik. Şu anda kendi imkânlarımızla tankerle su taşıyoruz. Bütün köy halkı da şahittir, 5-6 yıldır suyumu kendi paramla alıyorum." diye belirtti.

Bir tanker su bin 500 TL

Mahallede yaşayan Basri Muğuç da su yetersizliği nedeniyle suyu omuzlarında taşıyarak evlerine ulaştırdıklarını ifade etti. Su sorununun günlük yaşamı zorlaştırdığını belirten vatandaş, yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılamak zorunda kaldıklarını söyleyen Muğuç, "Köyün suyu yok. Tulumları omzuma atarak su taşıyorum. Suyumuz yetersizdir ve buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. 4 tonluk tanker suyuna bin 500 TL veriyoruz. O da 3-4 günde tükenip bitiyor." ifadelerini kullandı.

"Halkımız mağdur durumda"

Boyunlu (Boşat) Mahalle Muhtarı Sabri Orak ise mahallenin su altyapısının 2002 yılında yapıldığını, o dönemde 80 haneden oluşan yerleşimin bugün 300 haneye ulaştığını belirtti. Nüfusun yaklaşık 2 bin 500 olduğunu kaydeden Orak, yıllar önce yapılan altyapının artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Orak, şunları kaydetti:

"Köyümüzün 2002 yılında alt yapısı yapıldı, su şebekesi çekildi. O dönemde köyümüz 80 haneden oluşuyordu, bugün ise 300 haneye ulaşmış durumda. O zamanki yapılan 80 tonluk depomuz şimdi yetersiz kalıyor. Halkımız mağdur durumdadır. Alt yapıya ilişkin müracaat ediyoruz ama Büyükşehir Belediyesi yapmıyor. Yaptığımız müracaatlar doğrultusunda 400 tonluk su deposu, su ve kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi gerekiyor ama yapmıyorlar. Nüfusumuz şu an 2 bin 500'dür."

Yıllardır su sıkıntısıyla mücadele eden Boyunlu (Boşat) Mahallesi sakinleri, su faturası ödemelerine rağmen evlerinde suya erişememekten ve tanker suyuna para harcamaktan şikâyet ederek, içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini istiyor.

Kaynak: İLKHA