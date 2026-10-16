7 gün 24 saat izleniyor! Çevreci jeotermal enerjide şampiyon Türkiye

68 Santral 7 gün 24 saat izleniyor Türkiye’de 68 adet jeotermal santralin enerji üretimi yaptığına işaret eden Ali Kındap, bu tesislerin başta Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Çevre Şehircilik Bakanlıkları olmak üzere ilgili tüm otoriteler tarafından denetlendiğini ve emisyonların 7 gün 24 saat izlendiğini kaydetti. Tarımsal üretimlerdeki değişimleri değerlendirirken iklimsel şartları, bu şartlara karşı geliştirilen üretim tekniklerinin detaylı şekilde analiz edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kındap, santrallerin yakın coğrafyasındaki tarımsal üretime olumsuz etkide bulunduğuna dair somut bilimsel bir analiz ya da değerlendirme de bulunmadığı bilgisini verdi. Ali Kındap, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilimsel analiz ve ölçümlemelere, somut tespitlere dayanmayan suçlamalarla sektörümüzün tamamına yönelik kesin hükümler verilmesini doğru bulmuyoruz. Bilimsel eleştiri, gelişmenin önemli bir aracıdır. Somut verilerle ortaya konulan her tespitin dikkate alınmasını ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını elbette destekliyoruz. Aynı bilimsel titizliğin, sektörümüz hakkında kamuoyuna aktarılan gerçek dışı iddialarda da gösterilmesini bekliyoruz. Yatırımcılarımızın çevresel sorumluluğu, izin süreçlerinin tamamlanmasıyla sona ermiyor. Düzenli ölçüm, etkin denetim, şeffaf bilgilendirme ve teknolojik iyileştirme, sorumlu işletmeciliğin olmazsa olmaz unsurlarını oluşturuyor. Yüksek çevre standartları yalnızca santrallerimizin kuruluş aşamalarında değil, işletme ömrü boyunca gözetiliyor. Jeotermal; tamamı ülkemizin olan, çıkarırken ve kullanırken başka hiçbir ülkeye bağımlı olmadığımız, sonsuz, sınırsız ve kullanırken kimseye döviz bazlı ödeme yapmadığımız bir kaynak. Jeotermale karşı olmak Türkiye’nin enerjide ithal kaynaklara daha fazla bağımlı olmasının yanında olmaktır."