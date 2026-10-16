7 gün 24 saat izleniyor! Çevreci jeotermal enerjide şampiyon Türkiye

17 Ekim Dünya Jeotermal Günü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türkiye’de kurulu jeotermal enerji santrallerinin dünyanın en yeni teknolojisine ve en yüksek çevre standartlarına sahip tesisler olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, 2035 yılı için ilan edilen Ulusal Enerji Hedefleri çerçevesinde, on yılda kurulu gücünü iki buçuk kat artışla 4 bin 500 MW’a çıkaracağını hatırlatan Kındap, on yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırıma karşılık gelen projelerin çevresel standartları en yüksek seviyede karşılar nitelikte olacağını belirtti. "Kamuoyu doğru bilgilendirilmeli" Türkiye’nin jeotermalde yalnızca kaynak zenginliğiyle değil; yatırımcı şirketleri, mühendislik kabiliyeti, teknoloji uygulamaları ve işletme deneyimiyle tüm dünyada kabul edilen birikime sahip olduğunun altını çizen JED Başkanı Ali Kındap, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu birikimin korunması ve geliştirilmesinde kamuoyumuzun doğru bilgilendirilmesinin de son derece kritik bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Anadolu binlerce yıldır jeotermal coğrafyası olmasına rağmen, bu kaynaklarımızı enerji üretiminde ağırlıklı olarak yirmi yıldır kullanmaktayız. Dolayısıyla bizim santrallerimiz dünyanın en yeni, teknoloji seviyesi en yüksek ve çevresel standartları en üst noktada karşılayabilen tesislerden oluşuyor. 7 gün 24 saat mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir enerji üretebilen bu tesislerimiz birer milli servettir."