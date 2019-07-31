Akit Medya Grubu’nu ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Düzensiz göç önlenecek

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Akit Medya Grubu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Küçükçekmece’deki genel merkez binamızda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Başta Suriyeli mülteciler olmak üzere birçok güncel meselenin ele alındığı ziyarette Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Üyesi Ramazan Fatih Uğurlu, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan ve Akit TV Genel Kordinatörü Serdar Uslu hazır bulundu. Suriyeli mültecilerle ilgili duruşlarının değişmediğini kaydeden Yerlikaya, göç kanunu mevzuatınca, İstanbul’da kaydı olmayan mültecilerin kayıtlarının bulunduğu illere gönderileceğinin altını çizdi.

Bakışımız değişmedi

Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan sığınmacılarla ilgili önemli mesajlar veren İstanbul Valisi Yerlikaya, “Geçici koruma kapsamında 547 bin Suriyeli misafirlerimize bakışımız, onlarla ilgili kalbi duruşumuz aynı. 22 Temmuz’da yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz gibi, İstanbul’da kaydı olmayan, yani başka illere kayıtlı Suriyelilerin kendi illerine dönmelerini istiyoruz. Çünkü göç mevzuatı da bunu öngörüyor” dedi. Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz bir bakış açısının asla olmadığını kaydeden Yerlikaya, “Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirlerimizin kayıtlı oldukları illerde yaşamaları önemli bir konu. Çünkü illerde sunulan güvenlik, eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve yerel hizmetlerin hepsi bu kayıtlar esas alınarak belirli bir plan dahilinde yapılıyor. Bugüne kadar hâlâ kayıtlı olmayan, geçici koruma kapsamında olmayan Suriyeliler bakanlığımızın talimatıyla belirlenen illere sevk edilmektedir. 12 Temmuz’dan beri sevki sağlanan kayıtsız Suriyeli sayısı da 1685 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadele ediyoruz

Kamu düzenini sağlamak adına düzensiz göçe karşı insani bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Vali Yerlikaya, “Gerçekte mesaimizin önemli bölümünü düzensiz göçle mücadele oluşturmaktadır. Düzensiz göçle mücadelemiz daha da artacak. 12 Temmuz’dan beri 8 bin 27 kaçak göçmen, bakanlığımızın belirlediği illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, buradan kendi ülkelerine geri gönderilmektedir."

Rehberlik hizmetini aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini de belirten Yerlikaya, “Bu amaçla 25 Ağustos’a kadar bir ay boyunca görevli arkadaşlarımız işyerlerine ziyaretlerde bulunuyor, rehberlik hizmeti veriyorlar. İşverenlerimizin kayıtdışı, sigortasız işçi çalıştırmaları halinde karşılaşacakları müeyyideler konusunda bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Yine önemli bir husus da ilimizdeki bütün yabancıların kendilerini tanıtıcı kimlik ya da kimlik yerine geçen belgelerini sürekli olarak yanlarında bulundurmalarıdır. İkamet kayıtlı veya geçici koruma kayıtlı olsun bütün yabancılardan kimlik, pasaport, seyahat izin belgesi gibi belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını, kimlik kontrollerinde mağduriyetlerin önlenmesi için ilgili personelimize ibraz etmeleri gerektiğini, sizler aracılığıyla tekrar hatırlatmakta fayda bulunduğunu düşünüyorum” dedi.