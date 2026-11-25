Türkiye’nin tarım politikalarına yön vermek, sektördeki mevcut gelişmeleri değerlendirmek ve gelecek dönemin yol haritasını ortaya koymak amacıyla “Tarımda Milli Vizyon Zirvesi” gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenecek organizasyon, 27 Kasım Cuma günü saat 09.00’da İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tarım sektörün ünönde gelen temsilcileri, iş dünyasının öncü isimleri ve alanında uzman isimlerin katılacağı zirvede, Türkiye’nin tarım alanındaki gelecek vizyonu kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

TARIMIN BAĞIMSIZLIĞI VE GELECEĞİ KONUŞULACAK

“Tarımın Bağımsızlığı, Tarımın Geleceği ve Sürdürülebilirlik” başlıkları etrafında şekillenecek zirvede, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesi ve gıda güvenliği stratejileri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Sürdürülebilir tarım politikaları, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, su kaynaklarının etkin kullanımı, kırsal kalkınma ve tarım sektöründe yaşanan dijital dönüşüm gibi önemli konular uzman isimlerin katkılarıyla masaya yatırılacak. Türkiye’nin tarımsal alanda kendi kendine yeterlilik hedefi ve üretimde milli kapasitenin güçlendirilmesi için atılmasıgereken adımlar da değerlendirilecek.

BAKAN YUMAKLI ÖZEL OTURUMDA SORULARI YANITLAYACAK

Zirvenin öne çıkan bölümlerinden biri ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılacağı özel oturum olacak. Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarım politikalarına ilişkin önemli soruları yanıtlayacak. Oturumda, 2027 yılı bütçe teklifinde tarıma ayrılan pay, Türkiye’nin tarımsal üretimde kendine yeterlilik durumu ve iklim değişikliğiyle birlikte su kaynakları üzerindeki baskının tarıma etkileri başta olmak üzere sektörün geleceğini yakından ilgilendiren konular gündeme gelecek.

TÜRKİYE’NİN TARIMDA GELECEK VİZYONU ELE ALINACAK

Tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda milli güvenliğin ve stratejik bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğu gerçeğinden hareketle düzenlenen “Tarımda Milli Vizyon Zirvesi”, Türkiye’nin tarımsal geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelere ev sahipliği yapacak. Üretimden tüketime, gıda güvenliğinden teknolojiye, su yönetiminden kırsal kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek oturumlarla tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.