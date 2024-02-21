Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’ndan Bolat ailesine taziye mesajı
Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, muhterem Şevki Bolat beyfendinin vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.
Karahasanoğlu mesajında, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın değerli babası Şevki Bolat beyfendinin vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim, Akit ailesi olarak merhum Şevki Bolat’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.
Medya Grup Başkanımız Nuri Karahasanoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.