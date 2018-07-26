Akit ipliklerini pazara çıkarınca hedef gösterdiler!

yeniakit.com.tr özel haber

Akit'in Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği (TLB)’nin düzenlemiş olduğu genç kızların ve erkeklerin birarada tutulduğu yaz kamplarındaki tehlikeye dikkat çekmesi ve aileleri bu konuda uyarması hazımsız kemalistleri fena halde rahatsız etti.

AKİT UYARDI, HAZIMSIZLAR ZIPLADI!

Yeniakit.com.tr'de dün yayınladığımız "Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda kamp yapıyorlar" başlıklı haberle, TGB ve TLB tarafından düzenlenen yaz kamplarında gelişim çağındaki üniversiteli-liseli genç kızların ve erkeklerin ormanda aynı ortamda bulunmalarının Türk milletinin örfüne ve ahlak yapısına aykırı olduğuna dikkat çekmiştik. Haberde "Eğitim ve sosyal faaliyet maskesi altında kızlı ve erkekli kamp organizasyonları konusunda ailelerin dikkatli olması tavsiye ediliyor." diyerek aileleri söz konusu yaz kampları konusunda dikkatli olmaya davet edilmişti.

Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda kamp yapıyorlar

AKİT'İ HEDEF GÖSTERDİLER!

Ancak bu uyarımızdan rahatsız olan başta söz konusu kampların organizatörü TGB ve TLB başta olmak üzere malum odaklar, basın yolunu da kullanarak gazetemiz Akit’i ve mütedeyyin insanları "gerici" yaftasıyla hedef gösterdi. Kendi düşüncelerine aykırı görüşlere tahammül edemeyen ancak buna rağmen kendilerini son derece demokrat ve özgürlükçü olarak gören malum zihniyet, toplumu kutuplaştırıp kışkırtarak mütedeyyin insanlara adeta nefret kustu.

Gazetemizin haberi üzerine harekete geçen TGB, olayın vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ile hiç bir alakası olmamasına rağmen yaptığı açıklamada "Bu hakaret vatanın bölünmez bütünlüğünü kadın erkek ayırt etmeden canla başla koruyan Türk Milletine yapılmıştır." ifadelerini kullanarak milli duyguları da istismar etmeye kalkıştı.



Kızlı erkekli ortamlarda kamp yaptırmanın modernlik ve cumhuriyetin bir gereği olduğunu zanneden TGB Genel Merkezi, yapmış olduğu açıklamada "Akit zihniyetindeki Cumhuriyet düşmanlarının, Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına karşı saldırısı tüm milletimizin malumudur" diyerek Akit'i Cumhuriyet düşmanlığı ile itham etti.

'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI!

TGB açıklamasının devamında "Vatansever büyüklerimizi gençlere destek olmaya, Türk basınını bu karalama kampanyasına sessiz kalmamaya davet ediyoruz." denilerek Akit hedef gösterildi ve taraftarlarına hareket geçme çağrısı yapıldı.

MALUM MEDYA DA BOŞ DURMADI

Akit’e karşı yürütülen linç kampanyasına malum odakların sesi haline gelen Oda TV adlı internet sitesi ve Doğu Perinçek’e yakınlığı ile bilinen özde karanlık sözde Aydınlık gazetesi de destek verdi. Söz konusu siteler yaptıkları haberlerle provokasyona taşeronluk yaptılar.

İşte söz konusu sitelerin o haberleri;

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