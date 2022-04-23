Akit, CHP'nin tutarsızlığını yazmıştı! “Katili bırakanlara yazıklar olsun”

Konsolosluk binasından açılan ateş sonucu 31 yıl önce hayatını kaybeden Necdet Bakkaloğlu ve Yılmaz Hacı Sait’in ağabeyleri, İHA’ya konuştu. Yılmaz Hacı Sait’in ağabeyi Sabbah Hacı Sait, “İki genci öldürdüler, idam olmasa da bir ceza verilmeliydi. Yazıklar olsun katili serbest bırakana” diyerek katili serbest bırakan CHP iktidarına beddua etti.

Türkiye o zaman zayıftı

Konsolosluk binasından açılan ateşle öldürülen Necdet Bakkaloğlu’nun abisi Cevdet Bakkaloğlu ise ‘Kardeşimi otomatik silahlarla vurdular. Boynundan vuruldu ve hemen orada hayatını kaybetti. Yılmaz da başından vuruldu. İkisi de şehit oldu. Katil 5-6 gün sonra yakalandı. Türkiye o dönem zayıftı. Polis neredeyse 7 gün sonra konsolosluk binasının içine girdi. Birini gözaltına aldılar: Ayad Faik Taha” ifadelerini kullandı.

“Katili CHP bıraktı”

Mahkemenin aylar sürdüğünü söyleyen abi Bakkaloğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “6-7 ay sonra 5 yıl ceza verildi ama katil 2.5 yıl sonra çıktı. Bize katilin çıktığı hatta ödüllendirildiği haberi geldi.”

Tarihe Altınköprü Katliamı olarak geçen ve 102 Türkmenin öldürülmesi ile sonuçlanan katliamı protesto etmek için 5 Nisan 1991 tarihinde Irak’ın İstanbul Konsolosluğu önünde düzenlenen mitinge katılan Necdet Bakkaloğlu ve Yılmaz Hacı Sait, konsolosluk binasının içinden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. İki Türk’ü katleden Ayad Faik Taha adlı Iraklı katilin 30 yıllık hapis cezası CHP’li Adalet Bakanları Mehmet Moğultay ile Seyfi Oktay döneminde zorlama indirimlerle 6 yıla düşürülmüştü.