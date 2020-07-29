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Aktüel

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan kira desteği açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:21:58 -
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan kira desteği açıklaması

İSTANBUL (AA) - Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerindeki kiracılarına kira desteği sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, ağustos ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



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