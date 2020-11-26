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Aktüel Akıncı Üssü davasında karar verildi (2)
Aktüel

Akıncı Üssü davasında karar verildi (2)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen 4 "sivil imam" ve Ankara'yı bombalayan bazı pilotların da arasında bulunduğu 15 eski asker 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Bu sanıkların tamamı "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi - Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve olay gecesi Akıncı Üssü'nde bulunan sivil imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 6 sanığın dosyası ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:58:38 -
Akıncı Üssü davasında karar verildi (2)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil imamı" ile 15 eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada hüküm açıklandı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın açıkladığı hükme göre, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının başında bulunan eski tuğgeneral Aydemir Taşçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dönemin 141'inci Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143'üncü Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143'üncü Filo Harekat Subayı eski binbaşı Ali Karabulut, üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Diğer suçlardan 3 bin 901 yıla mahkum oldular

Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün dosyaları ayrıldı

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen sivil imam Adil Öksüz ile Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Üst sınırdan ceza veren mahkeme, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

(Sürecek)

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