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Aktüel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Darbeciler tarafından sözde "Adana Sıkıyönetim Komutanı" ilan edilen eski Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın "reddi hakim" talebi, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:40:11 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Dünkü celsede başladığı beyanlarına devam eden eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini ve tevsi tahkikat taleplerinin reddedildiği gerekçesiyle "reddi hakim" talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Selfet Giray, "Sanık Bekir Ercan Van ve müdafisinin mahkeme heyetine yönelik 'hakimin reddi' taleplerinin, CMK 22 ve 24. maddelerindeki yasal koşulları bulunmadığı gibi davayı uzatmaya yönelik olduğu anlaşıldığından geri çevrilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Esasa ilişkin savunmasına başlayan Van, 18 iş günü savunma yapacak şekilde 2 bin 160 sayfalık beyan hazırladığını belirterek, mahkemenin savunma süresini 2 günle sınırlı tutmasının hukuka uygun olmadığını savundu.

Ankara'yı bombalayan jetlere yakıt ikmali sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini verdiği yönündeki savcılık mütalaasını reddeden Van, "15 Temmuz gecesi hava üs komutanı olarak benim personelime verdiğim emirler yasal emirlerdir. Onların bir suçu yoktur, benim emirlerimi yerine getirmişlerdir." şeklinde konuştu.

Sanık Van, gözaltı süreci ve cezaevinde yaşadıklarını anlattığı savunmasında, adil yargılanmadığını ve mahkemenin tarafsız olmadığını ileri sürdü. Mütalaadaki suçlamaları kabul etmeyen Van, darbe girişimine katılmadığını, terör örgütü yöneticisi sıfatıyla yargılanmasının adil olmadığını öne sürdü.

Yarın ve pazartesi savunma yapması planlanan sanık Kemal Mutlum, sağlık sorunları nedeniyle beyanda bulunmayacağından, duruşmaya 1 Eylül'de devam edilecek.

- 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istenmişti

FETÖ'nün atama listesinde sözde "Adana Sıkıyönetim Komutanı" olarak gösterilen sanık Bekir Ercan Van'ın, darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılınca ABD Hava Harekat Merkezi'ne giderek ABD'ye sığınma talebinde bulunduğu tespit edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, 21 Ocak'taki esasa ilişkin mütalaasında, sanık Van hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan 1, "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan 1 ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten 77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Ayrıca Van'ın, 206 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 120, 22 kişiyi "hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 462, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan ise 15 yıl 9 aya kadar olmak üzere toplam 4 bin 597 yıl 9 aya kadar mahkumiyeti istenmişti.

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