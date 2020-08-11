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Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Duruşmada, eski yarbay Özcan Murat Doğan esasa ilişkin savunma yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:00:16 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü hava trafik kontrol kulesinde darbecilerin kullandığı uçakları yönlendirdiği öne sürülen eski yarbay Özcan Murat Doğan, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Esas hakkındaki mütalaada aleyhte hususları kabul etmediğini belirten Doğan, darbeye yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını savundu.

"O akşam Akıncı'da bulunma sebebim amirimin emridir." ifadesini kullanan Doğan, "Anayasayı ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlemediğini iddia etti.

FETÖ üyesi veya yöneticisi olmadığını söyleyen Doğan, örgütün finans kaynaklarından Bank Asyada hesabının bulunmadığını, ByLock kullanmadığını ve FETÖ'nün mahrem imamlarınca ardışık aranmadığını öne sürdü.

Doğan, darbeci pilotlara TBMM'nin bombalanması emrini vermediğini ve bu durumu daha sonradan öğrendiği iddiasını dile getirdi.

Darbe girişimi sırasında trafik kontrol kulesinde bulunarak, hava trafiğini sağladığı suçlamasını kabul etmediğini bildiren Doğan, kule telefon kayıtlarının kendisini doğruladığını söyledi.

Sanık Doğan, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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