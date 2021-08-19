AKINCI TİHA'da kullanılacak... Milli "AESA Radarı" için geri sayım başladı

2021 yılı içerisinde AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı sistemine entegre edilmesi beklenen AESA radarın, yakın gelecekte F-16’lara entegre edilmesi için de çalışmalar devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve prototip üretim faaliyetleri devam eden AESA radar, F-16 uçakları arasında ilk olarak F-16 Blok 30 uçaklarına entegre edilecek.

Ambargolar yerlilik oranını artırdı

Özellikle son dönemlerde Türk savunma sanayii şirketlerine uygulanan örtülü ve açık ambargolar sıkça gündemde yer ediyor. Bu kapsamda AESA Radar için gerekli olan güç birimine de ambargo uygulanması sonucunda, güç biriminin de yerlileştirilmesi sağlandı.

Gelinen son durum itibariyle fabrika testlerine başlanması beklenen AESA radar projesi, 2018 yılı sonunda başlamış ve 48 aylık bir proje takvimi belirlenmişti. Fabrika test faaliyetlerinin 2022 yılı sonunda tamamlanması ve F-16 uçaklarına entegre edilerek kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Milli AESA Radar, F-16 platformundan önce AKINCI’ya entegre edilecek. AKINCI İHA, bir anlamda AESA Radar Projesi için test uçağı olarak kullanılacak.

Performansı yüksek

Geliştirilmekte olan radar için yeni teknolojilerin kullanıldığının altı çizilirken, radar performansının doğrudan çağın gereksinimlerine uygun olduğu vurgulandı.

Geliştirilen AESA Radarın Hava-Yer İşlevleri ise şu şekilde:

- Şerit SAR

- Nokta SAR

- Yer Haritalama

- Hareketli Yer Hedefi Tespiti ve Takibi

- Hava-Yer Mesafe Ölçümü

- Doppler Huzme Keskinleştirme

- Otomatik İrtifa Belirleme

ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radar yabancı muadilleri içerisinde de ön planda olacak. Yerli olarak üretilecek olan AESA radarın Avrupa üretimi Captor radarlarından daha yüksek performansa sahip olacağı, özellikle Northop Grumman tarafından geliştirilen ve F-16V Blok 70 uçaklarında kullanılan AN/APG-83 SABR radarı ile de benzer teknolojik altyapıya ve benzer performansa sahip olacağı belirtiliyor.

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