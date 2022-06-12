Akıncı TİHA Hava Kuvvetleri yolcusu

Milli imkanlarla Baykar tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na hizmet vermeye devam ediyor. Baykar tarafından şu ana kadar 6 adet AKINCI TİHA teslimatı gerçekleştirilmiş durumda.

AKINCI TİHA’nın Ukrayna üretimi Al-450T motoruyla teçhiz edilen modeli, ‘AKINCI-A’ olarak adlandırılıyor. Şu ana kadar teslim edilen bütün AKINCI’lar da bu konfigürasyonda.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, AKINCI TİHA’yı envanterine almaya hazırlanıyor. Hava Kuvvetleri envanterine girecek AKINCI’lar ise Pratt&Whitney üretimi PT6A-135A motoru kullanan ‘AKINCI-B’ konfigürasyonunda olacak.

40.170 feete çıktı

Yine edindiğimiz bilgilere göre; PW-PT6A-135A motoru kullanan AKINCI-B, AKINCI-A’ya göre daha yüksek irtifalarda görev yapabiliyor. Kısa süre önce gerçekleştirilen test uçuşları esnasında AKINCI-B, 40.000ft+ irtifaya çıkmayı başardı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

AKINCI-B’nin daha yüksek irtifalarda görev yapabilmesi, özellikle güdüm kitli mühimmat kullanımı açısından oldukça kritik öneme sahip.

Halihazırda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin AKINCI-B için eğitim faaliyetleri, başarıyla devam ediyor. İlk AKINCI-B teslimatının, bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

3000 libre ile havalandı

AKINCI, 10 Temmuz 2021 tarihinde gövde altında Nüfus Edici Bomba (NEB) takılı halde toplam 3000 libre (Yaklaşık 1360 kg) faydalı yük ile havalanmış ve 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirmişti.

F-16’ların hava-yer görevlerindeki yükünü alacak AKINCI TİHA, yakıt ikmali olmadan daha fazla süre havada kalabiliyor.

3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

İlk milli İHA ihracatını 2012’de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

AKINCI TİHA, 1500 kilograma kadar mühimmat gibi faydalı yükleri taşıma kapasitesine sahip. TİHA’ya yeni milli mühimmatların entegrasyon faaliyetleri ise devam ediyor.

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