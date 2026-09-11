AKINCI Çorlu'dan havalandı Sinop açıklarındaki deniz hedefini İHA-300 ile vurdu

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle yapılan atış testinde 250 kilometreyi aşan menzildeki hedefi tam isabetle vurdu.

AKINCI, operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonlarını artırmaya devam ediyor.

Test için Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef, AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 mühimmatı tarafından vuruldu. Milli TİHA, atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya döndü.

İHA-122 ve İHA-230'un ardından İHA-300 eklendi

İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin Bayraktar AKINCI'ya entegrasyonu daha önce başarıyla tamamlanmıştı. İHA-300'ün de başarılı entegrasyonuyla AKINCI'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi yeni bir seviyeye taşındı.

Farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli mühimmatları hem kara hem de hava hedeflerine karşı kullanabilen AKINCI, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle stratejik görev kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

MAM-L'den ÇAKIR Seyir Füzesi'ne uzanan yelpaze

Milli TİHA'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında bugüne kadar MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi.

Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekât ve taarruz kabiliyeti kazandı.

Baykar 2025'te 2,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı

Bütün projelerini başlangıçtan bu yana tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025'te de insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü. Geride bırakılan üç yılda dünya SİHA pazarındaki liderliğini koruyan şirket, 2025'te ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Şirket, 2023, 2024 ve 2025'te Türkiye'de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü'nü aldı; Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Sektör ihracatının 2023'te üçte birini, 2024'te ise dörtte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar; Bayraktar TB2 SİHA için 36, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.