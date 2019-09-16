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Akın “Bu belediye tecrübeli bir belediyedir”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Başkan Yardımcıları ile birlikte düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
Akın “Bu belediye tecrübeli bir belediyedir”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Başkan Yardımcıları ile birlikte düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Aradan geçen 6 aylık süre zarfında yapılan Belediye çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak hem projeler hakkında detaylı bilgiler veren hem de devam eden çalışmalarla ilgili son durumu aktaran Başkan Akın, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Belediye Başkanı Cemal Akın, aradan geçen 6 aylık süre zarfında yapılan Belediye çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken hem projeler hakkında detaylı bilgiler verdi hem de devam eden çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Akın, seçim döneminde sözünü verdikleri projeleri 5 yıla yaydıklarını ifade ederken, 2020 yılında yapılacak olan 16 projeyi açıkladı. Eylül Ayı Meclis Toplantısı’na damga vuran şirket tartışmalarına da açıklık getiren Başkan Akın, yine çokça eleştirilen yeni İmar Planı ve 18 uygulamalarının doğruluğunun da kanunen teyit edildiğini söyleyerek “Hani imardan bizi çok tenkit ettiler ya 7. ayda yeni bir yönetmelik geldi. ‘Niye 18 uygulaması yaptınız? Yanlış yaptınız’ dediler ya bize yeni kanunla 1 metrekare yeriniz bile olsa 18 uygulaması yapma mecburiyeti getirdi. Biz yüzde 40 yaparken bu şartlar yüzde 45 oldu. Bizim doğru yaptığımız kanunla teyit edildi. Ben 18 uygulamasının Hz. Ömer adaleti olduğunu söylemiştim. Bartın Belediyesi’nin bugün olduğu alan 18 uygulamasıyla yapılmıştır. Bu belediye tecrübeli bir belediyedir. Bu belediyenin hiçbir çalışanı, amiri, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi yanlışa imza atamaz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
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