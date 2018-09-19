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Akıllı telefonlarda "casus" alarmı! Türkiye de hedefte

İsrailli bir firma tarafından üretilen ‘Pegasus’ adındaki casus uygulamanın 45 ülkede pek çok akıllı telefonu etkilediği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkeler arasında Türkiye de var.

19 Eylül 2018 Çarşamba 21:17
Akıllı telefonlarda "casus" alarmı! Türkiye de hedefte

Hem iOS (iPhone) hem de Android akıllı telefonlar için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir uyardı geldi!

Citizen Lab ‘Pegasus’ isimli casus uygulama ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekici.

Zira 36 ülkeye satılan sistemin 45 ülkede pek çok kullanıcının akıllı telefonlarını etkilediği öne sürülüyor.

Aynı rapora göre, 45 ülkenin bulunduğu listede Türkiye de bulunuyor.

Peki Pegasus nasıl çalışıyor? İşte dünya genelinde binlerce telefonu tehdit eden sistem hakkında bilinenler...

Pegasus, kısa mesaj içerikleri, tarayıcı geçmişi verileri, WhatsApp çağrıları ve mesajları, Gmail, Facebook, Skype, Viber ve Twitter'dan gelen değerli verileri de alabiliyor.

İddiaya göre, Pegasus akıllı cihazların kamera ve mikrofonunu da kontrol edebiliyor.

Yine daha önce dış basında çıkan haberlere göre, Pegasus tuş kilidini aktif edebiliyor ve hatta ekran görüntüsü bile alabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları Pegasus’un ‘Framaroot’ tekniğini kullanarak akıllı cihazları root edebildiğini iddia ediyorlar.

Ancak söz konusu casus yazılımın 0-day güvenlik açığını kullanıp kullanmadığı konusunda uzamanlar arasında henüz bir mutabakat bulunmuyor.

Google araştırma ekibinin analizine göre, Pegasus hedeflerinin çoğu İsrail'de bulunuyor, ancak Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika ve ülkemizdeki kullanıcıların da hedef alındığı sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Sistemin üreticisi İsrail merkezli firma ise basında çıkan haberler sonrası yayınladığı mesajında iddiaları yalanladı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 21:17
  1. Pegasus
  2. Android akıllı telefonlar
  3. iPhone
  4. iOS
  5. Citizen Lab
  6. ‘Pegasus’ isimli casus uygulama

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