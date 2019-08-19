Akıllı telefon kullanımı obezite riskini artıyor

Günde 5 saatten uzun akıllı telefon kullanan gençlerde, ileride obezite görülmesi riskinin yüzde 43 oranında arttığı belirlendi.

Akıllı telefonlar, özellikle gençlerin hayatlarının önemli bir parçası haline geldi. Akıllı telefonlarda geçirilen fazladan zaman ise hareketsizliğe neden oluyor. ACC Latin Amerika Konferansı 2019’da sonuçları açıklanan yeni bir araştırmaya göre, günde 5 saat ve daha fazla süreyle akıllı telefon kullanan üniversite öğrencilerinin, ileride obez olma riski yüzde 43 oranında artıyor. Bunun dışında öğrencilerin obezite riskini artıran diğer unsurlar ise; şekerli içecekler, fast food gıda, abur cubur tüketimi olarak sıralandı.

Araştırmaya, 700’ü kadın 360’ı erkek olmak üzere 19-20 yaşlarındaki toplam bin 60 öğrenci katıldı. Erkek öğrencilerin ilerleyen yıllarda aşırı kilolu olma ihtimallerinin yüzde 36.1, obezite ihtimallerinin ise yüzde 42.6 oranında olduğu görüldü. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin ise yüzde 63.9 ihtimalle aşırı kilolu, yüzde 57.4 ihtimalle de obez olabileceği ortaya çıktı.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç da, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gençlerin özellikle sosyalleşme ve eğlence kaynağı olarak bugün tablet ve akıllı telefonları benimsemesi gelecekte sağlıklarını da kötü yönde etkileyebilir. Bu araştırma sonuçlarında dikkate almamız gereken en önemli faktör ise hareketsizliğin obezite üzerindeki etkisidir. Akıllı telefonlar başında ne kadar uzun süre geçirirsek o kadar hareketsiz kalıyor ve hatta buna alışıyoruz. Obeziteden korunmanın en önemli koşullarından biri düzenli egzersiz ve hareketli bir yaşamdır" dedi.