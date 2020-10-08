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Aktüel Akıllı şehir uygulamaları uluslararası konferansta ele alınıyor
Aktüel

Akıllı şehir uygulamaları uluslararası konferansta ele alınıyor

Karabük'te online düzenlenen "5. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı"nda Rusya, Hindistan, Malezya, Portekiz, İran ve Cezayir'in de aralarında olduğu 22 ülkeden katılımcılar çalışmalarını sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:58:30 -
Akıllı şehir uygulamaları uluslararası konferansta ele alınıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen "5. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı" başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Geo-İnformatik Araştırma Grubu ile Akdeniz Bilim ve Teknoloji Birliğince düzenlenen konferans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Virtual Safranbolu" sloganıyla online gerçekleştirildi.

Dünyada ve Türkiye'de akıllı şehir uygulamalarındaki en son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşıldığı konferansa sunulan 220 bildiriden 175'i kabul edildi.

Jeo-akıllı bilgi sistemleri, eğitim, sağlık hizmetleri, ekonomi ve dijital iş, bina ve ev otomasyonu, çevre ve tarım gibi konuların ele alındığı konferansta, Rusya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Fas, Pakistan, İran ve Cezayir'in de aralarında olduğu 22 ülkeden katılımcılar konuyla ilgili bildiri ve çalışmalarını sunuyor.

Konferansın açılış oturumunda, Safranbolu Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi öğretim elemanları Abdurrahman Sağır ve Furkan Yılmaz, Tamburi Cemil Bey'in "Nikriz Sirtosu"nu klasik kemençe ve udla seslendirdi.

Konferansta sunulan bildiriler kitap haline getirilecek.

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