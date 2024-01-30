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Dünya Akıllı şehir Tiflis: Güzel olmasıyla kendisinden söz edilen ülke büyüyor! Küresel bazı kısım ülkeleri eleyen işte o kararlar
Dünya

Akıllı şehir Tiflis: Güzel olmasıyla kendisinden söz edilen ülke büyüyor! Küresel bazı kısım ülkeleri eleyen işte o kararlar

Yeniakit Publisher
2024-01-30 17:59:00 - 2024-01-30 18:50:35
Akıllı şehir Tiflis: Güzel olmasıyla kendisinden söz edilen ülke büyüyor! Küresel bazı kısım ülkeleri eleyen işte o kararlar

BM (Birleşmiş Milletler) Avrupa Ekonomik Komisyonu Gürcistan'ın Tiflis kentini akıllı ve sürdürülebilir kalkınma için baştan aşağı yenileyecek kararlar aldı!

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Gürcistan’ın Tiflis kentini akıllı ve sürdürülebilir kalkınma için baştan aşağı yenileyecek projeyi tanıttı. 1.2 milyon kişinin yaşadığı şehir Avrupa’ya sürdürülebilirlik konusunda örnek olacak

Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ortaklık anlaşmasının yarattığı büyüme fırsatları kapsamında başkent Tiflis, Birleşmiş Milletler tarafından akıllı şehir örneği olarak baştan aşağı yenilecek. 88 sayfalık UNECE raporunda ulaşım, su ve atık yönetimi, barınma ve yönetişim gibi alanlarda atılacak adımlar sıralandı. “Akıllı Şehir Profili” 1.2 milyonluk nüfusuyla bir ülke.

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