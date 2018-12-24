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Akıllı erkek karısını mutlu eder!

Eşini maddeten ve manen mutlu edebilen erkek ailesi için en büyük katkıyı yapıyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:54
Akıllı erkek karısını mutlu eder!

“Evlilik Psikolojisi” isimli kitabında Prof. Dr. Nevzat Tarhan akıllı erkeğin, eşini mutlu etmesini bilen erkek olduğunu vurguluyor. Mutlu kadın ise en ağır ev işlerini bile büyük bir keyifle, sevinçle yapıyor. Bütün mesele kadın ile erkek arasındaki görev dağılımında.. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan aile mutluluğu için önemli uyarılarda bulunuyor:

“Bu görev paylaşımı bazı sebeplerle mümkün olmuyorsa, mali katkı için kadının çalışması gerekiyorsa, erkeğin de eşine destek olması gerekir. Çünkü çalışmak zorunda olan kadının evdeki rolü değişmez. Gündüz işte çalışır, akşam evde yine çocuklarına annelik yapar ve ev işleriyle ilgilenir. Bir anlamda çift kariyer yapan kadın belli bir süre sonra yaşının gerektirdiğinden fazlaca yıpranır.” diyen Tarhan, “Erkek de genelde kadının yıprandığı bir dönemde orta yaş krizine girer ve evlilik çatırdamaya başlar.” diye ekliyor.

Peki ne yapmalı?

Prof Tarhan önerisini şöyle özetliyor:

Bunun önüne geçmenin en iyi yolu erkeğin kadının ev işlerinde ve çocuk bakımındaki sorumluluğunu paylaşmasıdır.

Erkek, annenin çalışmasından kaynaklanan boşluğu doldurmak ve çocuğunun yeni aile düzenine uyum sağlaması için çaba harcamalıdır. Henüz çocuğun zihninde baba kavramının oluşmadığı bir dönem (0-5 yaş) olsa da babanın da çocuğun sorumluluğunu hissetmesi, en azından annenin bu dönemi daha rahat atlatması için emek vermesi gerekir. Unutmamak gerekir ki akıllı erkek çocuklarının iyiliği için eşini mutlu etmesinin yollarını bulur.

Çalışsın ya da çalışmasın kadının ekonomik olarak özgür olması psikolojisi açısından yararlıdır. Kendini ekonomik olarak özgür hisseden kadının kaygıları olmaz.

Özellikle boşanmanın arttığı, en dini değerlere sahip bir erkeğin bile eşine karşı yanlışlar yapabildiği düşünülürse bu ister istemez kadının aklında soru işaretleri oluşmasına sebep olmaktadır. Bu da kadını kendini garantiye alma arayışına sokar.

Erkeğin bu boşluğu doldurma imkânları varsa, eşinin ekonomik özgürlüğünü sağlamasına katkıda bulunması, aile mutluluğu için önemlidir.

Zaten ailedeki mutluluğun standartlarından biri de kadının evde kendini ekonomik olarak mutlu ve özgür hissetmesidir.
İslam dini de bildiğimiz kadarıyla kadının kendini ekonomik olarak özgür hissedebilmesi için erkeğin evlilik şartı olarak mihr vermesini zorunlu kılmaktadır. Bu İslam’ın kadına verdiği önemli haklardan biridir.

Günümüzde özellikle büyük şehirlerin karmaşasını gören ve dehşete kapılan ev kadınlarını en fazla endişelendiren gelecek kaygısı.

Kadın ailenin temeli. Çocukları 0-5 yaş arasında olsa bile babanın da çocuğun sorumluluğunu hissetmesi, en azından annenin bu dönemi daha rahat atlatması için emek vermesi gerekir. Unutmamak gerekir ki akıllı erkek çocuklarının iyiliği için eşini mutlu etmesinin yollarını bulur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:54
  1. akıllı erkek
  2. mutlu evlilik
  3. huzurlu yuva

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