Akıllı bastona, birçok uygulama yüklenebiliyor

Kocaeli’de İzmit Belediyesi tarafından engel durumu bulunan bireylere patenti Türk öğrenciye ait olan akıllı baston dağıtımı gerçekleştirildi. Telefona ve navigasyona bağlanan akıllı bastonlar sayesinde vatandaşlar güvenli bir şekilde istedikleri adrese gidebiliyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliğinde hayata geçirilen Engelsiz Festivali düzenlendi. Festival’de görme engelli vatandaşlar için patenti Türk öğrenciye ait olan akıllı bastonun tanıtımı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Hayatın her alanında kolaylık sağlayacak olan akıllı bastonlar, hem telefonlara bağlanıyor hem de çeşitli uygulamalar yüklenebiliyor. Yerli üretim olan akıllı bastonlarda vatandaşlar, harita ve konum uygulaması sayesinde güvenli bir şekilde istedikleri adrese gidebilecek. Akıllı baston ile ilgili bilgi veren Başkan Hürriyet, “Kendi personelimiz ile deneyimlediğimiz akıllı baston, görme engelli vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek. Görme engelli personellerimizin denedi. Bu deneme sonucunda verim aldığımız bu bastonu bugün vatandaşlarımıza dağıtacağız. Akıllı bastona, teknolojik uyumluluğu nedeniyle birçok uygulama yüklenebiliyor ve akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Sürekli geliştirilebilen akıllı baston, engellilerin hayatında harita ve konum gibi imkânlar sağlayacak. Verim alınır ve daha fazla talep olursa bununla ilgili çeşitli kampanyalar yapıp daha fazla görme engelli yurttaşımıza da dağıtımını yapacağız” dedi.



Akıllı baston ile ilgili detayları paylaşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Bu yerli üretim bir baston, patenti bir Türk öğrenciye ait. Biz engelli personelimizle konuştuğumuzda bize baş üstü engellerin çok ciddi kazalara neden olduğunu belirttiler. Bu baston internette gezinirken karşıma çıktı. Daha sonra bunun teminini sağladık ve görme engeli bulunan 3 arkadaşımız 6 ay boyunca bu bastonu denedi. Bu bastonun en önemli özelliği baş üstü engellerini tanıyor olması. Yaşamlarını kolaylaştırabilmek amacıyla navigasyon üzerinden istedikleri adrese gidebiliyorlar. Ayrıca internet üzerindeki tüm mobil uygulamalara bu baston üzerinden ulaşabiliyorlar. Bu anlamda da yenilenebilir bir yanı var. Engelli arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla onlarla yakın temasta olmak ve dertlerini anlamamız gerekiyor. O yüzden de bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan vatandaşlarımız için tüm hayırsever vatandaşlarla bir kampanya başlatabiliriz. Bugün 10 adet dağıtacağız ama inşallah ilerleyen günlerde sayıda artar” diye konuştu.



Görme engelli olan İzmit Belediyesi personeli Ümmühan Aysu, “Bizlerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir çalışmaya imza atıldığı için mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah birçok arkadaşımızın hayatı kolaylaşacak. Günlük hayatta, yürürken neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. İnşallah bundan sonra hayatımızı daha güzel olacak” şeklinde konuştu.