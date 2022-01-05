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Yerel Akıllara zarar olay! Yanlışlıkla akrabalarına kurşun yağdırdı
Yerel

Akıllara zarar olay! Yanlışlıkla akrabalarına kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'da aynı aileden 3 kişi, kendi aralarında alkol aldıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Olay yerine sonradan gelen bir başka aile üyesi ise karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyince kurşun yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 04:35:00 - 2022-01-05 04:36:11

Bolvadin ilçesi Erkmen Mahallesi'ndeki bir parkta H.A., B.A. ve A.A., isimli aile üyeleri birlikte alkol alıp eğlenmeye başladı. Daha sonra grup üyeleri arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa süre de kavgaya dönüştü.

4 el ateş açtı

Sonradan olay yerine gelen bir başka aile üyesi Z.A., ise yakınlarının başkaları ile kavga ettiğini düşünerek pompalı tüfekle şahısların üzerine 4 el ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği B.A. ve A.A., yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan B.A. ile A.A.'yı ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumları iyi

Bölgeye gelen polis ekipleri ise pompalı tüfeği ateşleyerek yanlışlıkla akrabalarını vuran Z.A.'yı olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası polis tarafından bölgede detaylı bir çalışma yapıldı. Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ederken, olayda yaralanan B.A. ile A.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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