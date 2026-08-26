Akıllara zarar kentsel dönüşüm: Koltukta uzanırken duvar üzerine yıkıldı!

Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları, komşu binada büyük hasara yol açtı. 24 Ağustos Pazartesi gecesi Merkez Mahallesi'nde başlayan operasyon sırasında, kepçe ve kırıcılarla gerçekleştirilen işlemler, bitişikteki yapıya zarar verdi.

Olay sırasında evini ticari amaçla da kullanan Mehmet Adıyeke, koltuğunda uzandığı sırada bitişik dairenin duvarının çöktüğünü gördü. Adıyeke, durumu fark edip binadaki diğer sakinleri tahliye etmek zorunda kaldı.

KİMSEYE HABER BİLE VERİLMEMİŞ

Adıyeke, yaşananların ardından sert eleştirilerde bulundu: "Burada hem ikamet hem de ticari amaçla bulunduğum adreste, 24 Ağustos’ta yapılan kentsel dönüşüm yıkımı sırasında maalesef iş yerim ve buradaki birçok daire bu hale geldi. Bununla beraber hiçbir uyarı yapılmadan, hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış."