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Gündem Akıllara durgunluk veren acı olay! Babası sabah odasına girdiğinde...
Gündem

Akıllara durgunluk veren acı olay! Babası sabah odasına girdiğinde...

Samsun'da çocuklarını okula göndermek için odalarına giren baba, 14 yaşındaki oğlunun yatağında olmadığını fark etti. Açık pencereden dışarı bakan baba, oğlunu yerde hareketsiz yatarken gördü. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:08:00 -
Akıllara durgunluk veren acı olay! Babası sabah odasına girdiğinde...

Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, lise 9. sınıf öğrencisi Çınar G. evlerinin 7. katındaki penceresinden yere düştü.

Odaya giren baba oğlunu göremedi

Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula göndermek için kalkan baba Haydar G. oğlu Çınar'ın odasını kontrol ettiğinde içeride olmadığını ve Fransız tabir edilen odanın penceresinin de açık olduğunu fark etti. Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde gören baba, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çınar G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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