Akılalmaz yöntemle yaşlı kadının 800 bin lirasını çaldı

Kütahya'nın Meydan Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Fatma Dobur'u telefon ile arayan bir şahıs kendisini polis olarak tanıtıp, "Emniyetten arıyoruz. Adınız kuyumcu soygununa karıştı." dedi.

Daha sonra ise 'biz bu durumu düzelteceğiz' diyerek, yaşlı kadından elindeki tüm altınlarını istedi.

Bunun üzerine evine gelen şüpheliyle bankaya giden Dobur, kiralık kasada bulunan 800 bin lira değerindeki altınlarını polis zannettiği şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de ihbar üzerine harekete geçerek, çalışma başlattı.

Vicdansız adam tutuklandı

Çalışma kapsamında onlarca güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, zanlının Mehmet Emin D. (39) olduğunu belirleyerek izini sürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Kütahya'ya getirilen dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Nasıl dolandırıldığını gözyaşları içinde anlatan Dobur, "50 yıllık birikimin çalındı. Beni bu hallere düşüren kişi cezasını çeksin." dedi.

Öte yandan, çalınan altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.