Akılalmaz sözler! Öcalan skandalı

Avrupa'da sosyalist ve komünist partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent, sosyal medya hesabı Twitter'dan bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti.

"Türkiye'de 22 yıldır tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ı bu akşam unutmayalım" diyen Laurent, teröristbaşını "Kürk halkının lideri" olarak tanımladı ve "Öcalan'a şimdi özgürlük" ifadesini kullandı.

Paris senatörünün açıklamaları sonrası çok sayıda Türk, PKK'ya verdiği destekten ötürü Laurent'i sert bir dille eleştirdi.

Gazeteci Öznur Küçüker Sirene, Paris Senatörü'ne Fransa'nın PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatarak, tweet'in utanç verici olduğunu söyledi. Sirene ayrıca, yazılanların Kürt halkına da bir hakaret olduğunu belirtti.

Başka bir kullanıcı ise, "Abdullah Öcalan teröristtir. Türkiye'de 40.000 masum insanın ölümüne neden olan ve öğretmeni, mühendisi, doktoru, erkeği, kadını, bebeği, çocuğu vahşice öldüren terör örgütünün başıdır" dedi.