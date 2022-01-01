Akılalmaz olay! Halka para ateşledi

Filipinler'deki belediye başkanı adayı Luis 'Chavit' Singson, kampanyasında sosyal mesafe kurallarını umursamadı. Kalabalık ise alabildiği kadar çok banknot kapmak için koşuşturdu. Sosyal medyayı sarsan video görüntüsü milyonlarca kez izlendi.

Filipinli bir belediye başkanının heyecanlı bir kalabalığın üzerine altın kaplama oyuncak tabancayla peso banknotları "ateşlediği" video sosyal medyada viral oldu.

Luis "Chavit" Singson, salı günü Facebook'ta oyuncak bir tabancaya birkaç adet 100 pesoluk (yaklaşık 25 TL) ve 500 pesoluk (yaklaşık 130 TL) banknotlar doldururken görüldüğü bir video paylaşmıştı.

Filipinler'in Ilocos Sur ilinde yer alan Narvacan Belediyesi'nde çalışan iş insanı ve siyasetçi Singson, daha sonrasında sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek olabildiğince çok banknot kapmak adına koşuşturan birkaç heyecanlı kalabalık için havaya para ateşlerken görülüyor.

Singson da dahil kalabalıktakilerin çoğunun maske takmaması, Kovid pandemisi sırasında mesafe ve diğer sağlık kurallarına dair endişe yarattı.

Belediye başkanının resmi Facebook hesabında yayımlanan video, o zamandan bu yana 3 milyondan fazla görüntülendi, 70 binden fazla beğeni aldı ve 40 binden fazla kez paylaşıldı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Bazı kullanıcılar belediye başkanına Noel dileklerini ileterek övgüde bulundu.

Bir kullanıcı yorumlarda, "Bu altın kalpli bir adam, Belediye Başkanı Chavit Singson. Halkıyla ilgileniyor ve çok alçakgönüllü" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcıysa "Sizi seviyoruz efendim" yazdı.

Fakat videoya yorum yapan tüm kullanıcılar belediye başkanının eylemlerinden memnun değildi.

Bir kullanıcı, "Daha düzenli bir Noel hediyesi dağıtımı yapılmasını ne kadar da isterdim! Kovid yayıcı olayını (metinde geçen haliyle) unuttunuz mu?" diye yazdı.

Bir başkasıysa "Sanat hayatın ötesine geçtiğinde... Bu bana Squid Game tadı veriyor, ölümler hariç... Yoksullar zenginlerin eğlencesi adına para için savaşıyor" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı da "Bu hoş değil, sanki yoksullarla dalga geçiyorlarmış gibi hissediyorum, neden bir zarfa koyup hepsine tek tek vermiyorsunuz" diye öneride bulundu.

Singson'sa yalnızca Noel olduğu için halkı mutlu etmek istediğini söyleyerek eylemlerini savundu.

The Straits Times gazetesine göre Filipince verdiği bir röportajda Singson, "Sadece halkı mutlu etmek içindi, özellikle de Noel olması nedeniyle. Halk mutluysa ben de mutluyum" ifadelerini kullandı.

Singson'ın medya ve halkla ilişkiler işlerini yürüten Jenny Macatiag, belediye başkanının her zaman böyle para dağıttığını söyledi.

2019'da Singson, Narvacan belediye başkanlığı için yarışırken kalabalık bir pazar yerinde kendinden geçmiş kalabalıklara para ateşlerken çekilmiş benzer bir videosunu daha yüklemişti.

Videoda, hareketli bir pazar yerinde Singson'la buluşan mutlu kalabalıkların ve ağır çekimde peso banknotlarını havada kapanların yer aldığı, ustaca gerçekleştirilen hava çekimlerinden oluşan bir montaj bulunuyordu.

Bu defa belediye başkanı, Mayıs 2022 seçimlerinde herhangi bir makam için yarışmadığını söyleyerek videonun bir kampanya numarası olarak algılanmasına karşı çıktı.

Kaynak: Independent Türkçe