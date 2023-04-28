Akılalmaz olay! Defin sırasında tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü
Kırşehir'de bir cenaze defni sırasında çıkan tartışmada kazmayla kafasına darbe alan şahıs hayatını kaybetti.
Kırşehir'de mezarlıkta cenaze defni sırasında çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Kümbetaltı Mezarlığı'nda cenaze defni sırasında, daha önceden aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.
Kazmayla kafasına vurup öldürdü
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.M (51), kazmayla K.N'nin (45) kafasına vurdu.
Ağır yaralanan K.N, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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