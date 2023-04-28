  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Akılalmaz olay! Defin sırasında tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü
Yerel

Akılalmaz olay! Defin sırasında tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-04-28 23:56:00 -
Akılalmaz olay! Defin sırasında tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü

Kırşehir'de bir cenaze defni sırasında çıkan tartışmada kazmayla kafasına darbe alan şahıs hayatını kaybetti.

Kırşehir'de mezarlıkta cenaze defni sırasında çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Kümbetaltı Mezarlığı'nda cenaze defni sırasında, daha önceden aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.

Kazmayla kafasına vurup öldürdü

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.M (51), kazmayla K.N'nin (45) kafasına vurdu.

Ağır yaralanan K.N, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23