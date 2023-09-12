  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yatırım aracı olarak tutulmalı mı? Altına tamam mı devam mı?

Ev ve işyerlerinin garantisi yok! Zenginken bir anda fakir olabilirsiniz

Akşener'den CHP ile 'şartlı ittifak' kararı!

McDonald's ve Tesla yeniden sahnede: İlginç bir tasarım! Sosyal medyada ilgi çeken tatlı kaşığı!

Arap ülkesinden flaş karar! Türkiye'ye giden Rusları ülkelerine çekmek için bakın bu kez ne yaptılar

Eski albay Türkiye'nin yeni silahıyla ilgili müthiş özelliği duyurdu: 1 mermi 100 mermi oluyor

Yanlarından bile geçen yok! Otomobil çöplüğünden inanılmaz kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki göstermişti: Kıyı şeridindeki o binalar yıkıldı sahil halka açıldı

Doğuş Otomotiv kapanıyor mu? Şirkete yakın isim gerçeği açıkladı

TSK’yı hedef almışlardı! Cihat Yaycı Paşa'dan iftiralara sert cevap
Yerel Akılalmaz olay! 'Adamsan bıçakla' tartışması: 500 lira için arkadaşını sırtından bıçakladı! Kötü haber
Yerel

Akılalmaz olay! 'Adamsan bıçakla' tartışması: 500 lira için arkadaşını sırtından bıçakladı! Kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-09-12 20:22:00 - 2023-09-12 20:24:01
Akılalmaz olay! 'Adamsan bıçakla' tartışması: 500 lira için arkadaşını sırtından bıçakladı! Kötü haber

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 'Adamsan bıçakla' diyen arkadaşı Serkan D.'yi (25) sırtından bıçakladı! Sarper (30), tutuklandı. Sarper'in emniyetteki ifadesinde Serkan D.'den 500 lira alacağı olduğunu, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği belirtildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 'Adamsan bıçakla' diyen arkadaşı Serkan D.'yi (25) sırtından bıçaklayan Fatih Sarper (30), tutuklandı. Sarper'in emniyetteki ifadesinde Serkan D.'den 500 lira alacağı olduğunu, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi’nde meydana geldi. Pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih Sarper ile arkadaşı Serkan D. arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Pansiyon görevlileri, gürültü nedeniyle konaklayan vatandaşların şikayeti üzerine iki arkadaşı uyardı. Sokağa çıkan iki arkadaşın tartışması, burada kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan D., 'Adamsan bıçakla' dediği arkadaşı Fatih Sarper tarafından sırtından bıçaklandı. Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatih Sarper ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Fatih Sarper'in emniyetteki ilk ifadesinde, "Bana 500 lira borcu vardı. Odadaki eşyaları almaya geldi. Ben de önce borcunu öde dedim. Aramızda küfürleşme yaşandı. Sokakta devam eden tartışma sırasında bana kaldırım taşı attı. Ben de elimdeki bıçağı sağa sola salladım. O sırada bıçaklamışım" dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Sarper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Serkan D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat başladı! Çok net açıklaması: O tarihte sona erecek!
ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat başladı! Çok net açıklaması: O tarihte sona erecek!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat başladı! Çok net açıklaması: O tarihte sona erecek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23