Akılalmaz hırsızlık! Depremzedenin evinden bakın ne çaldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina kağıt gibi yıkılırken pek çok insan evsiz kaldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hasara uğrayan insanlar, konteynerlerde yaşamaya başladılar. Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde depremzede Açıkgöz ailesinin bireysel olarak kurduğu konteyner, hırsızların hedefi oldu. Konteynerin dış kapısının kilidini kırarak içeri girdikleri düşünülen hırsızlar; çamaşır makinesi, televizyon, soğutucu ev elektronik eşyaları başta olmak üzere buzdolabındaki yiyecekleri çaldı. Konteynere hırsız girdiğini fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri, konteynerde çalışma yaparak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Hırsızlar dolaptaki bütün etleri ve yenilebilir her şeyi almışlar”

Kız kardeşinin 2 gündür kendilerinde misafir olduğunu ve bu süreçte konteynerin hırsızların hedefi olduğunu ifade eden Ahmet Küçük, “Buraya benim kız kardeşimin konteyneri var. 2 gün önce bize kalmaya geldiler. Dün gecede hırsızlar içeri girmişler. Hırsızlar tamamen buzdolabını boşaltmışlar. Dolaptaki bütün etleri almışlar. Hırsızlar yenilebilir her şeyi almışlar. Çamaşır makinesini de almışlar. Arka pencereden içeriye girip televizyon, elektrikli süpürge ve elektrikli soğutucu ne varsa almışlar. Yatak odasını dağıtmışlar. Biz buzdolabını hayırseverden almıştık. Prizini bile çalmışlar o yüzden çalışmıyor. Dışarıdaki demir kapıyı kırmışlar. Çelik kapıyı açamamışlar. Pencereden içeriye girmişler. 2 gün önce kardeşim bize geldi. Bu olay dün gece oldu. Sabah haberimiz oldu. Polisler geldi ve inceleme yaparak parmak izi aldılar. Buzdolaplarından, dolaptan ve girişlerden parmak izi aldılar. Memlekette çalınacak bir tek bu depremzedenin eşyaları kalmıştı. Bir de o eşyalara dadandılar” dedi.

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