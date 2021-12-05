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Gündem Akılalmaz dolandırıcılık! İmza atarken aman dikkat edin
Gündem

Akılalmaz dolandırıcılık! İmza atarken aman dikkat edin

Yozgat'ta, farkında olmadan 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza atan 59 yaşındaki iş adamı İbrahim Hazer'in banka hesapları ve mal varlığına el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 21:18:00 - 2021-12-05 21:22:55
Akılalmaz dolandırıcılık! İmza atarken aman dikkat edin

2015 yılında Ankara merkezli kurduğu şirket ile Almanya'da devlet ihalelerine girerek inşaat işleri yapmaya başlayan iş adamı İbrahim Hazer, akılalmaz bir yöntemle dolandırıldı.

Aylar sonra gelen hacizle şok yaşadı!

Hazer'e geçtiğimiz Eylül ayında bir kuryeyle teşekkür plaketi geldi. Hazer plaketi teslim alırken, imza bölümü kesilerek kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza attı. Dolandırıldığını fark etmeyen Hazer, aylar sonra mal varlığına gelen hacizle şoke oldu.

 'Kargo tutanağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini öğrendim'

Özel bir araçla gelen kargocularının kendisini acele ettirdiğini belirten İbrahim Hazer, nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı:

"Beni telefonla aradılar. 'Size özel bir kargo var, başkasına teslim edemeyiz' dediler. Normal bir araç geldi. 'Aracımız arızalandı, bu aracı başkasından aldım, acele götüreceğim' diyerek beni acele ettirip, kargo tutanağını imzalattılar. Kargo paketinden Konya Yozgatlılar Derneği tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir teşekkür plaketi ve altından bir kilo Konya şekeri çıktı. Sonradan araştırdığımda da böyle bir derneğin olmadığını ve kargo tutanağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini öğrendim. Bir Alman vatandaşından borç almışım gibi göstererek senedin üzerine 2 milyon 300 bin euro, bugünkü Türk parası ile yaklaşık 35 milyon lira borç yazmışlar. Senedi bir kişiye ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler."

"Savcılığa suç duyurusunda bulundum." diyen Hazer, şunları söyledi:

"Menfi tespit davası açtım, teminat yatırarak yapılan icranın durdurulmasını sağladık. Teminatı veremeseydim, bankadaki param karşıdakilerin olacaktı. Paramı ilçeme yatırım yapmak için getirdim, istihdam oluşturacaktım, yurt dışı ortaklıklarla yatırım yapacaktım ama maalesef bir imza ile bütün hayatımı kararttılar, yatırım yapamaz hale geldim. Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir. Vatandaşlara da tavsiyem; imza atarken on kere düşünsünler, altına üstüne baksınlar, attıklarını kontrol etsinler. Mağdur oldum. Onurum zedelendi. Herkes imza atmadan önce on kere düşünsün."

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