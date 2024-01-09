'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!

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Cami içinde slogan atarak huzursuzluk çıkartınca İmam Galip Usta tarafından uyarılan ve ardından Usta ile hafız talebesini bıçaklayan Ömer S.'nin "akıl hastası" olduğu öne sürüldü.

Riyad'daki Süper Kupa final maçında Mustafa Kemal provokasyonunun yapılması ve birkaç gün sonra Tevhid sancağı taşıyan İsmail Aydemir'in darbedilmesinin ardından Fatih Camii imamının bıçaklanması zamanlama itibariyle dikkat çekti.

İmamı bıçaklayan zanlı akıl hastası mı?

Saldırgan Ömer S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Saldırganın 2028 yılına kadar geçerli ruhsatı olan bir av tüfeğinin bulunduğu öğrenildi.

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Emniyette "yaralama" suçundan kaydı bulunan şahsın, ruhsatlı av tüfeği sahibi olması, "psikolojik sorunları" olduğu noktasındaki tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Türkiye'de av tüfeği de dahil olmak üzere ateşli silah ruhsatı almak isteyenlerin, akıl hastalığı veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklarının olmaması gerekiyor.