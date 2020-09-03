  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AKİB'den 745 milyon dolarlık ihracat
Ekonomi

AKİB'den 745 milyon dolarlık ihracat

AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz: - "Ağustosta 745 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 8 ayda ise bölge ihracatı 6,82 milyar dolara ulaştı"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:57:11 -
AKİB'den 745 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birlik olarak ağustosta 745 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının 8 ayda 6,82 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İhracatçıların daha etkin olması için çeşitli olanakları kullandıklarını ifade eden Yamanyılmaz, "Ağustos'ta 745 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 8 ayda ise bölge ihracatı 6,82 milyar dolara ulaştı. Küresel pazarlarda ihracatçıların daha etkin olması için sanal ticaret heyetlerinden fuarlara, devlet teşviklerinden uygun finansman olanaklarına kadar tüm enstrümanları kullanarak ihracatı artırmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Yamanyılmaz, hazır giyim-konfeksiyon, hububat-bakliyat ile tekstil ve mobilya sektörlerinde ihracat artışlarına imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ağustos'ta en fazla ihracatı 202,3 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 188 milyon dolar değer ile ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 85,8 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. İhracat artışında en yüksek artışı yüzde 45,2 ile yine Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yakaladı. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 26’lık artış ile ikinci olurken Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 24,1 artış ve 67,7 milyon dolar değerle üçüncü sırada yer aldı."

- ABD'ye olan ihracatta artış

Yamanyılmaz, en fazla ihracatı 76 milyon dolarla Irak'a yaptıklarını belirterek, bu ülkeyi 38,5 milyon dolarla Hollanda ve 37 milyon dolarla Almanya'nın takip ettiğini aktardı.

İhracatta en fazla artış gösteren ülkelere de değinen Yamanyılmaz, "İlk sırada yüzde 58,4 artış ve 34,2 milyon dolar değer ile ABD'yi görüyoruz. Bu ülkeyi yüzde 47,2 artış ve 21,5 milyon dolar değer ile Fas, yüzde 32,6 artış ve 13,2 milyon dolar değer ile Fransa takip etti. Dış satım artışı yakaladığımız diğer ülkeler arasında bulunan Rusya'ya ise yüzde 31,3 artışla 20,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber
Gündem

T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber

Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet eden T24 sitesi, tarihi doğalgaz keşfi için 'iklimi bozacak' şeklinde bir haber yaptı. Haber, '..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı