Akhisarspor’da kupa hazırlıkları sürüyor

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında konuk olacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak ile kaptan Bilal Kısa, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçında avantaj yakalamak istediklerini ifade eden Bilal Kısa, “Son maçımız açıkçası bizi moral olarak geri attı. 2-1 önde girdiğimiz maçı son 5 dakikada yediğimiz 2 golle sahamızda maçı verdik. Moral olarak bizi çok bozdu ama dediğiniz gibi 2 hafta bir ara oldu. Hem biraz kendimizi toparladık, bize iyi geldi açıkçası bu ara. Kupada güzel devam ediyoruz. Geçen sene kupayı kazandık, bu sene de yarı final. İnşallah bu Ümraniyespor maçının ilk ayağında avantajlı bir skor alıp buraya dönmek istiyoruz. Hem de moral açısından bize lazım. İnşallah iyi değerlendiririz, güzel bir sonuç alırız, döneriz. Hedefimiz yine kupayı kazanmak. Ama bunun ilk ayağını İstanbul’da Ümraniyespor ile oynayacağız. Dediğim gibi güzel bir sonuç alırız inşallah” dedi.

Bilal Kısa: "Her maçı kazanabilecek güçteyiz"

Ligin bitimine 8 hafta kalan ligi ve takımın durumunu değerlendiren Kısa, “Bizim için zorlu bir süreç artık. Geçen hafta Kasımpaşa maçında galibiyetle ayrılsaydık çok büyük bir avantaj kazanacaktık açıkçası. Çünkü herkes kaybetmişti, puan olarak da biz çok yaklaşacaktık. Bunu açıkçası değerlendiremedik. Dediğim gibi de moral olarak çok bozdu bizi. Sonuçta 8 hafta var, her maç çok önemli. Sonuçta her maçı kazanabilecek güçteyiz. Öyle de bir takıma sahibiz. İnşallah tek tek bakıp Göztepe maçı ile başlayacağız, deplasmanda Erzurum. Hepsi zor maç ama rakiplerimiz, dediğim gibi kazanabilecek güçteyiz. İnşallah Göztepe maçını kazanırız. Ligin son maçına kadar ligde kalmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Cem Kavçak: "İstanbul’dan avantajlı dönmek istiyoruz"

İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası değerlendirmesinde bulunan Teknik Direktör Cem Kavçak, “Ümraniyespor ile yarın final maçı oynayacağız. Biz geçen sene kupanın sahibi olarak bu kupayı bu sene de çok yakınız kazanmaya, sonuna kadar istiyoruz. Çalışmalarımızı o yönde yaptık. Bu 3 haftalık ara bize iyi geldi aslında, sakatlarımız iyileşti, tam takım dünden itibaren çalışmalara başladık. Dediğim gibi kupayı kazandık, bir daha kazanmak istiyoruz. İlk maç Ümraniye maçı, işte önümüzdeki maç. Oradan avantajlı bir skor ile dönmek istiyoruz, inşallah bunu da başaracağız” dedi.

"Ümidimizi sonuna kadar devam ettireceğiz"

Ligi de değerlendiren Kavçak, “Bu sene ligde bütün talihsizlikler bizi buluyor açıkçası. Ama bundan hep ders aldık, ders alıyoruz, kulüp olarak, camia olarak. İnşallah son 8 maçta en iyi şekilde mücadele edip, son düdüğe kadar bu ligde kalmak için her şeyi yapacağız. Dediğim gibi şansızlık inşallah bizim lehimize dönecektir bundan sonra. Döner diye düşünüyorum. Ben kendi adıma da söyleyeyim, futbolcular da son düdüğe kadar o mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Bizim yanımızda olmak isteyen herkese de açığız. İnşallah hep beraber kulüp olarak, camia olarak bunu başarırız. Çok zor gibi görünüyor ama sonuçta hala bir ümit var bunu sonuna kadar devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan mili maç arası öncesi sakatlıkları bulunan Cocolic ve Sokol Cikalleshi takımla çalışmalara başlarken, sezonu kapatan Mustafa Yumlu, babasını kaybettiği için izinli olarak ülkesine giden Miguel Lopes idmanda yer almadı.

Kaleci Bora Körk’ün futbol hayatı sona erdi

Akhisarspor’da 4 sezondur forma giyen tecrübeli kaleci 38 yaşındaki Bora Körk’ün yapılan son sağlık taramasında bel fıtığı çıkması ardından sezonu kapattığı ve futbol hayatını da sonlandıracağı bildirildi.

Yeşil-siyahlılar yarın günü izinli olarak geçirecek ve 3 Nisan Çarşamba Günü İstanbul’da yapılacak müsabaka öncesi salı günü karayolu ile İstanbul’a gidecek.