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Spor Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı
Spor

Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:18:20 -
Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı ekip, geçen ay Aydeniz Et Balıkesirspor'dan ayrılan teknik direktör Mesut Dilsöz ile 2020-2021 sezonu sonu için sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Evren Özbey, imza töreninde Dilsöz'ün teknik direktörlüğünün camiaya hayırlı olmasını diledi.

Törene yöneticiler Serhat Özbey, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir de katıldı.

Takımda sezon başından bu yana görev yapan teknik direktör Cem Kavçak, dün istifa etmişti.

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