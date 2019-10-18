Akhisarspor Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Peki, Akhisarspor Eskişehir maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Peki, Akhisarspor Eskişehir maçı kaç kaç bitti? Profesyonel liglere verilen milli maç arası sona erdi. TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspr ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. İşte, Akhisarspor Eskişehirspor maçının tüm detayları… MAÇ SONUCU: 2-1 Mücadeleye iki ekip de istekli başladı. Maçın 32. dakikasında Erhan Çelenk ev sahibi ekibin golünü ağlarla buluşturdu: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisar'ın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 54. dakikasında Sekidika skoru dengeledi: 1-1 Mücadelenin 59. dakikasında Aykut Çeviker ev sahibini bir kez daha öne geçirdi: 2-1 Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Akhisarspor oldu.

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